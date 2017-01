Guzman's verzoek om in Mexico te blijven, is afgewezen. (Foto: Reuters)





Guzman is in 2015 ingenieus ontsnapt uit een zwaarbeveiligde gevangenis via een tunnel - terwijl hij wordt gefilmd op CCTV. Hij heeft sinds hij opnieuw werd gepakt begin vorig jaar gevochten tegen zijn uitlevering. Federale autoriteiten hebben Guzman voor meer dan twintig jaar gezocht. Er zijn zeventien aanklachten tegen hem waaronder drugshandel, gebruik van illegale vuurwapens, het witwassen van geld, het smokkelen van geld over de grens.Vooruitlopend op zijn eerste verschijning in een New Yorkse rechtbank, hebben aanklagers gezegd dat ze zouden proberen de civiele verbeurdverklaring van de activa Guzman gedaan te krijgen. Het bedrag van US$ 14 miljard geeft een indicatie van de omvang van zijn imperium."Hij is een man die bekend stond voor geen ander leven dan een leven van misdaad, geweld, dood en verderf. En nu zal hij dat moeten beantwoorden. Dat is wie Chapo Guzman is," zei de Amerikaanse aanklager Robert Capers. Als Guzman wordt veroordeeld, kan hij een verplichte levenslange gevangenisstraf krijgen. Capers heeft ook onthuld dat officieren van justitie niet op de hoogte waren dat de uitlevering op voorhand plaatsvond."Guzman's verhaal is niet een van een weldoener of een Robin Hood of zelfs een van de beroemde ontsnappingskunstenaar die meerdere malen op wonderbaarlijke wijze is ontsnapt uit de Mexicaanse gevangenissen," zei hij. "Guzman’s destructieve en moorddadige opkomst als een internationale drugshandelaar is verwant aan dat van een kleine tumor die is uitgezaaid en is uitgegroeid tot een complete plaag."Zijn vermogen om te ontkomen, onderscheidt Guzman van andere drugsbende leiders. In 2001 zag hij kans om voor de eerste keer te ontsnappen uit een maximaal beveiligde gevangenis door zich te verstoppen in een wasmand. Dertien jaar later werd hij weer opgepakt. Maar in 2015 liep hij zijn cel uit door een netjes gegraven tunnel, terwijl hij onder videobewaking was.Aanvankelijk had de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto zich verzet tegen de uitlevering van de kartelleider aan de VS. Hij wilde dat Guzman in zijn land berecht zou worden. Maar nadat de drugshandelaar in januari vorig jaar opnieuw in de boeien was geslagen, is Pena Nieto van gedachten veranderd over uitlevering en beval hij de ambtenaren om het proces te versnellen. Guzman is donderdag plotseling uitgeleverd. Hij werd vanuit een luchthaven in Ciudad Juarez gevlogen naar New York.