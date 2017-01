Robby Berenstein, voorzitter van C-47. (Foto: Raoul Lith)





Robby Berenstein, voorzitter van C-47, vindt dat de staking nu te lang duurt. Langer dan een week zijn scholieren verstoken van onderwijs, zonder dat de regering om de tafel is gaan zitten met de vakbonden. De ondersteuning van de vakcentrale heeft volgens Berenstein te maken met vakbondsvraagstukken die aan de orde zijn.C-47 benadrukt dat de regering vaker afspraken maakt die zij daarna opzij schuift. In herinnering wordt gebracht de collectieve arbeidsovereenkomst die gesloten was bij de EBS en SWM. Deze zijn teruggedraaid door de regering. Nu is afgesproken dat de herwaardering van leerkrachten per 1 januari een feit zou zijn. Wanneer de tijd daar is, blijkt dat de regering zich er niet aan houdt en deze eenzijdig uitstelt.Berenstein voert aan dat de regering ook verdeeldheid in de hand werkt. Samen met de FOLS wordt het onderwijsveld geïnformeerd over het herwaarderingsprogramma dat niet gesanctioneerd is door de Bond van Leraren. De C-47 voorzitter stelt dat de vakbond inspraak moet hebben in het mutatiebeleid. Berenstein wacht het verslag van de besprekingen af op basis waarvan verdere besluiten genomen zullen worden. Voor maandag zijn de leerkrachten opgeroepen om zich aan te melden in Theater Unique.