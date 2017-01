De politie vermoedt dat het skelet dat is aangetroffen te Mismanproject van Theodorus Asoiti (76) is. De man is als vermist opgegeven in november 2016. Dit meldt de politie Public Relations.De politie van het ressort Rijsdijk trof in in directe omgeving van het skelet ook een broek aan. De menselijke resten zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen.Verder onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad gaat om de stoffelijke resten van de vermiste man.