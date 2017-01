Rudi Dwarkasing, waarnemend medisch directeur van PCS aan het woord bij de presentatie van de onderzoeksgegevens.





Het PCS wil verandering brengen in de situatie, door de gemeenschap te stimuleren om gebruik te maken van het online zelfprogramma, E-Mental Health. Deze internet-zelfhulplijn, voor depressie- en angstklachten en problematisch alcoholgebruik, is gedurende het onderzoek aan het publiek gepresenteerd. Psycholoog Raj Jadnanansing, die ook betrokken is bij het onderzoek, geeft aan dat het onlineprogramma zijn nut in Europa reeds heeft bewezen en in Suriname ook kans van slagen heeft, gezien de digitale en technologische ontwikkelingen die de samenleving ondergaat.Psycholoog Shaenen Danoe zegt dat E-Mental Health een belangrijke rol kan spelen binnen de geestelijke gezondheidszorg, mede door de internetbeschikbaarheid, de laagdrempeligheid, de anonimiteit en het feit dat de E-Mental Health modules gratis zijn. Uit het onderzoeksresultaat is gebleken dat ongeveer 80% van de onderzochten gebruik maakt van internet, waarvan meer dan 60% dagelijks gebruik maakt van het internet. Vooralsnog wordt met E-Mental Health aandacht besteed aan problematisch alcohol en angst- en depressieklachten.Het online programma komt personen tegemoet die (nog) terughoudend zijn om persoonlijk te stappen naar de psycholoog of psychiater. Daarnaast kan het ook worden geraadpleegd door familie, naasten en vrienden om meer informatie op te zoeken over de klachten. In dit kader speelt de bewustwording een belangrijke rol; Het behandelingssucces wordt vergroot, als ook de naasten weten hoe om te gaan met personen die psychische klachten ervaren, zegt het PCS.Naar aanleiding van het onderzoek kan worden gesteld dat de vroege detectie of signalering van psychische klachten van groot belang is, door de invloed die de klachten op langtermijn kunnen hebben op de gehele gezondheid, de kwaliteit van het leven, het sociaal en beroepsmatig functioneren van de desbetreffende persoon en diens naaste omgeving.De gegevens zijn van 23 juli 2016 tot en met 17 augustus 2016 verzameld in de twaalf ressorten van het district Paramaribo, te weten Beekhuizen, Blauwgrond, Centrum Paramaribo, Flora, Latour, Livorno, Munder, Pontbuiten, Rainville, Tammenga, Weg naar Zee en Welgelegen. 23 universitaire studenten hebben geassisteerd bij de dataverzameling onder supervisie van het onderzoeksteam, bestaande uit de psychiaters Rudi Dwarkasing (projectcoördinator), Vincent Lumsden, Randhir Nanda en de psychologen Raj Jadnanansing en Sheanen Danoe. Daarnaast hebben verschillende vertegenwoordigers van de districtscommissariaten bijgedragen aan de totstandkoming van de dataverzameling, zegt het PCS.