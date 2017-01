Raadsadviseur Winston Lackin na het gesprek met de onderwijsbonden BvL en FOLS. (Foto's: René Gompers)





Er is gesproken met de presidentiële commissie, onderwijsminister Robert Peneux en raadsadviseur Winston Lackin. Er is gesproken met de Bond van Leraren (BvL) en niet met de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), zegt Lackin na afloop. “De uitnodiging was voor BvL. De mensen van ALS hebben weliswaar ook aangezeten, maar de regering heeft als gesprekspartners FOLS en BvL,” licht Lackin toe. “Het gesprek hebben we als zeer vruchtbaar ervaren,” deelt hij verder mee. “Beide partijen hebben hun ding neergezet, soms ietsje scherper maar dat moet kunnen. Belangrijk is dat we gericht een oplossing zoeken voor dit vraagstuk,” zegt de raadsadviseur.“Een positief gesprek,” beaamt Wilgo Valies, voorzitter van BvL en ALS. Hij gaat niet dieper in op de inhoud. “De standpunten zijn uitgewisseld en er komt een follow up dit weekend nog.” De leerkrachten pakken maandag het werk nog niet op. “De oproep blijft. Met de leden is afgesproken dat wij maandag verslag aan hen zullen uitbrengen. Het wordt maandag omdat we in het weekend nog moeten werken.” Lackin geeft aan dat “kleine communicatiestoornissen” opgelost zijn. Hij deelt mee dat het volgende gesprek, waarbij de aanwezigheid van minister van Financiën is vereist, dit weekend of maandagmorgen zal plaatsvinden.René Gompers