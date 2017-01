Donald Trump is ingezworen als de nieuwe Amerikaanse president. Hij neemt over van Barack Obama die na acht jaar het Witte Huis verlaat. (Foto: Reuters)





President Trump begint zijn inaugurele rede met “Mensen van de wereld, dank u. Samen zullen we het verloop van Amerika en de wereld voor vele jaren vaststellen." Hij vervolgt: "Wij, de burgers van Amerika zijn nu samengevoegd in een grote nationale inspanning om ons land weer op te bouwen en de belofte aan al onze mensen te herstellen."Hij heeft de Obama’s bedankt. "Ze zijn prachtig geweest." Barack en Michelle Obama groeten gracieus."We zijn de macht van Washington DC aan het overdragen en geven het terug aan u, de mensen ', zegt Trump in een knipoog naar zijn populistische campagne. "Washington bloeide, maar de mensen deelden niet in zijn rijkdom."Trump: “Dit is uw dag, het is uw feest en dit, de Verenigde Staten van Amerika is uw land. De vergeten mannen en vrouwen van ons land zullen niet langer vergeten zijn. Iedereen luistert nu naar u. Wat er werkelijk aan toe doet is niet welke partij de macht heeft, maar of ons land wordt bestuurd door het volk.”Met een knipoog naar zijn post-industriële politieke kern, spreekt Trump gesloten fabrieken verspreid als grafstenen in het hele land. “Dit Amerikaanse bloedbad stopt hier en stopt op dit moment.!”De nieuwe Amerikaanse president belooft dat banen zullen worden gecreëerd en het onderwijs zal worden verbeterd onder zijn leiding. “We hebben andere landen rijk gemaakt, terwijl welvaart, kracht en vertrouwen van ons land over de horizon is versnippert. Een voor een hebben de fabrieken onze kusten verlaten.” Hij gaat verder met “de welvaart van onze middenklasse is gescheurd van hun huizen en is opnieuw gedistribueerd over de wereld. Vanaf vandaag zal het alleen Amerika eerst zijn, Amerika eerst!”