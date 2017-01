Voormalig ambassadeur Michel Prom (l) en zijn waarnemer zaakgelastigde Sidy Diallo van Frankrijk. (Foto: Ranu Abhelakh)





In een terugblik zegt hij aan Starnieuws dat de samenwerking tussen de gewapende machten goed verloopt. De Franse defensie-attaché werkt vanuit Cayenne met Suriname. Behalve militaire trainingen zijn er gezamenlijke patrouilles langs de grens. “Misschien nu meer dan voorheen, omdat personen elkaar nu beter kennen. Maar dat betekent niet dat wij geen overeenkomst nodig hebben.” Volgens Prom is de samenwerking op basis van de eigen wetgeving mogelijk, “maar het is beter als wij een internationaal kader hebben, waarin duidelijk de verbintenis van elk land staat en hoe samen te werken”.Frankrijk kijkt al jaren uit naar de ratificatie van de 2006-politiesamenwerking overeenkomst door de Nationale Assemblee. Hierin staat dat eenheden een waarnemersrol hebben tijdens gezamenlijke patrouilles tot 2 kilometer inlands. “Het zou voldoening betekenen voor de samenwerking. Het is goed om de institutionele relatie te verbeteren en verdiepen.” Het streven is om zoveel mogelijk middelen (overeenkomsten) te hebben.De ambassade heeft eerder ook de ‘convention on mutual legal assistance in criminal matters’ tussen Frankrijk en Suriname, aangeboden aan de Suriname autoriteiten ter bestudering. Er is overeenstemming over verschillende punten, maar partijen zijn nog niet gereed om te tekenen. In afwachting van de formele handelingen, praten partijen verder over kwesties die betrekking hebben op beide landen.Hoewel er tot 2015 een politie-attaché op de ambassade was, gaat de politiesamenwerking normaal door. Surinaamse politie loopt soms mee als observer in het Franse grensstadje St Laurent, noemt Prom als voorbeeld.Frankrijk heeft zijn werkstrategie aangepast! Zo is vanaf juli 2016 op de Franse ambassade in Brazilië een permanente liaison rechter, Jean-Philippe Rivaud. Hij is verantwoordelijk voor Franse politie en justitiële aangelegenheden met Brazilië, Suriname en Guyana. Hieronder vallen ook het organiseren van trainingen, seminars en uitwisseling van informatie, zegt Prom.Wat de drugssmokkel betreft, merkt Prom op dat er sprake is van toename hiervan (via Frans-Guyana of Franse havens). Tegelijk wordt men in de bestrijding ook efficiënter en volgen er arrestaties en drugsvangsten. Drugsmokkel is net een ballon, als je hier dichtknijpt, trekt de lucht in het ander deel, schetst hij het probleem. Als wij ons focussen op een bepaalde smokkelroute, ontstaan er andere. "We zijn niet bijzonder bezorgd, maar we moeten onze samenwerking verbeteren. Het zal een competitie blijven tussen de smokkelaars en de autoriteiten.”Over het veerbootproject (Albina-St Laurent) deelt hij mee dat er een inschrijving is gehouden voor de constructie van de boot. Er moeten nog gesprekken volgen tussen de werkgroepen over bijvoorbeeld de status van de boot, de werkwijze en het management (operationele zaken). “Het gaat in deze niet alleen om het logistieke transport maar de verplaatsing van elkaars burgers.” Zo wordt het geheel meegenomen in de uitbreidingsplannen en ontwikkeling van grensstad St Laurent in Frans Guyana.Prom blikt enigszins tevreden terug op zijn diensttijd in Suriname. De interesse onder de Fransen, met name vanuit Frans Guyana neemt toe. In 2015 alleen al, reisden 40.000 Fransen naar Suriname. Op het gebied van de volksgezondheid, vooral langs de grensrivier worden steeds meer goede resultaten geboekt. Op internationaal en regionaal niveau werken beide landen samen, zoals op het gebied van klimaatverandering.In Suriname lopen verschillende projecten die met Franse middelen zijn gefinancierd zoals de bouw van het Albina hospitaal, het Moengo waterstation en andere SWM-uitbreidingswerken. Hij kijkt uit naar de implementatie van de MOU tussen Suriname en de Franse Ontwikkelingsbank AFD, die financiering biedt tot Euro 90 miljoen.Prom is donderdag teruggekeerd naar zijn land. Hij wordt binnenkort vervangen door ambassadeur Antoine Joly. In de tussentijd neemt zaakgelastigde Sidy Diallo waar.