In koelcontainers op het Nieuwe Haven complex heeft de Narcoticabrigade negen pakken yami (geperste marihuana) aangetroffen, met een gewicht van 6 kilogram.Een medewerker van een verschepingsbedrijf ontdekte een verdacht pakketje aan de achterzijde van de container. De politie werd ingeschakeld door de leiding van het bedrijf.De wetsdienaren troffen in een van de vakken aan de achterzijde van de koelcontainer het pakketje aan. Hangende het onderzoek zijn de drugs in beslag zijn genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, meldt de politie Public Relations.