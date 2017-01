Op de rechtszitting van donderdag heeft de man tegenover kantonrechter Siegline Wijnhard verklaard dat hij geen verklaringen meer wenst af te leggen. Hij houdt zich bij de verklaringen die hij bij de politie heeft afgelegd.Eerder was de moeder van het kind gehoord. Ze beweerde dat zij het kind met een potlood aan haar vagina bezig had gezien. Zij zou dit vaker hebben gedaan. Ze vond het gedrag niet vreemd voor een negenjarig meisje. Het Openbaar Ministerie confronteerde de moeder toen met het visum van de gynaecoloog. Daaruit blijkt dat het kind geen potlood, maar een groter voorwerp naar binnen heeft gehad.De man sliep bij de kinderen in een andere ruimte. Volgens de moeder kan de verdachte het feit niet hebben gepleegd, omdat vader en dochter een hechte band met elkaar hebben. Op 16 februari zal deze zaak verder worden behandeld. Het Openbaar Ministerie zal zijn strafeis presenteren. Raadsman Harold Belfor staat de verdachte juridisch bij.Wanita Ramnath