Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar geëist in deze zaak. De aanklager had Kelton A. ten laste gelegd dat hij op 23 oktober vorig jaar Amier Candia om het leven heeft gebracht. Kelton A. heeft het slachtoffer een steekverwonding in zijn borststreek toegebracht.De kantonrechter voerde aan dat het slachtoffer uitlatingen en bedreigingen had geuit om de verdachte te vermoorden. Hij werd mishandeld en had ook aangifte hiervan gedaan. Op die bewuste dag was de mishandeling gestopt, maar door de hevige gemoedsbewegingen van de aanranding ging de verdachte over tot het feit. San A Jong had al aangevoerd dat haar cliënt niet de intentie had om Candia te vermoorden. De raadsvrouw vond dat er sprake is van noodweerexces. Zij overhandigde de rechter jurisprudentie over een soortgelijke zaak waarin de verdachte was vrijgesproken van alle rechtsvervolging.Uit de camerabeelden bleek dat de verdachte al buiten de bar was, maar voor de derde keer terugging naar het slachtoffer. Daarna stak hij het slachtoffer neer. Kelton A. verklaarde dat hij uit frustratie heeft gehandeld. Het slachtoffer terroriseerde hem al drie maanden. Ook werd hij vaak mishandeld en bedreigd door Candia.Volgens de raadsvrouw was de gemoedstoestand van haar cliënt van dien aard opgewekt door het slachtoffer, dat hij zich bedreigd voelde en overging tot de daad. Het slachtoffer zou hebben gezegd dat hij Kelton A. op die bewuste dag zou vermoorden als hij naar huis zou gaan. Volgens San A Jong bedreigde het slachtoffer de verdachte vaker met de dood. Kelton A. heeft Candia aan de Grote Combéweg neergestoken. Officier van justitie, Claudia Bruining, achtte doodslag bewezen en voerde aan dat er geen sprake is van moord.Wanita Ramnath