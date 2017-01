De politie-inspecteur is enkele dagen geleden op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft daarop meteen hoger beroep aangetekend. Maar ook in hoger beroep is de aanhouding van de politiefunctionaris onrechtmatig bevonden.De raadslieden Raoul Lobo en Oscar Koulen staan M.B. juridisch bij. Lobo bevestigt tegenover Starnieuws dat de politieman op vrije voeten is gesteld. Volgens de raadsman waren er geen bewijsmiddelen tegen zijn cliënt. De raadslieden vinden dat de administratie van de Parketdienst een puinhoop is. De politieofficier was door zijn collega’s van de afdeling Onderzoek Politie Zaken in verzekering gesteld. De inspecteur had de leiding over de Verkeersafdeling.Wanita Ramnath