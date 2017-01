Assembleelid Amzad Abdoel





Abdoel brengt in herinnering dat hij duidelijk gesteld had vertrouwen te hebben in de informatie die het Bureau voor de Staatsschuld verstrekt had aan De Nationale Assemblee. "Het is heel belangrijk dat het volk weet wat de pg heeft geantwoord. Suriname zou nationaal en internationaal in diskrediet komen als de wet zou zijn overtreden," benadrukt Abdoel.De pg schrijft dat uit informatie van het Bureau voor de Staatsschuld is gebleken dat in 2016 door de minister van Financiën zestien leningen voor de Staat Suriname werden aangegaan met buitenlandse kredietverschaffers. Vijftien leningen vielen binnen het wettelijke obligo plafond. Voor de zestiende lening is machtiging verleend aan de minister om af te wijken van het obligo plafond. "Vooralsnog is niet gebleken dat met het aangaan van de vorenbedoelde leningen in strijd is gehandeld met de bepalingen van de Wet op de Staatsschuld," concludeert de pg.Vandaag komt de commissie Financiën weer in openbare commissie vergadering bijeen om de wijziging van de Wet op Staatsschuld te behandelen. "Wat deze ontwerpwet betreft zal er een amendement worden ingediend. Het parlement heeft eerder het besluit genomen om niet te gaan voor verhoging van het obligo plafond, maar een andere voorziening te treffen voor specifieke omstandigheden. Hiermee wordt een crisisperiode bedoeld of meerdere achtereenvolgende jaren waarbij het Bruto Binnenlands Product daalt. Voor zulke omstandigheden zijn speciale voorzieningen nodig," zegt Abdoel.