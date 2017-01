Commissievoorzitter Stephen Tsang tijdens de openbare commissievergadering. (Foto: Raoul Lith)





De commissie van rapporteurs is bezig met de voorbereiding van de ontwerpwet voor openbare behandeling. Tijdens de openbare commissievergadering woensdag zijn diverse zaken besproken, waardoor de plenaire vergadering veel sneller kan worden afgehandeld. Met de aanname van de wet zal de aanvraagtermijn om een bedrijf te starten drastisch ingekort worden. In de commissie hebben verder zitting: Dinotha Vorswijk (ABOP), Jenny Warsodikromo (NDP), William Waidoe (PL), Roche Hopkinson (NDP), Riad Nurmohamed (VHP) en Jennifer Vreedzaam (NDP)."We hebben duidelijk aangegeven dat er binnen twee weken beroep kan worden aangetekend als er niets gehoord wordt" stelt Tsang. De commissievoorzitter geeft aan dat heel veel bedrijven geen vergunning nodig hebben en hierdoor gelijk van start kunnen gaan. Hij merkt op dat ze wel een registratieplicht hebben en moeten voldoen aan de voorwaarden. "Ze moeten zich bij de kamer van koophandel en fabrieken aanmelden". Volgens Tsang is er ook gepoogd om de verlenging van vergunningen weg te laten. Hierdoor hoeven ondernemers niet meer om de drie of vijf jaar hun vergunning te verlengen. Hij stelt voor dat de ondernemers wel elk jaar een bijdrage doen en hun persoonsgegevens bijhouden."We hebben tot nu toe het decreet vergunning verplichting bedrijven en beroepen dat we wet noemen en een besluit waarbij er een listing is gemaakt van een aantal vergunningplichtige bedrijven en beroepen," zegt Sieglien Burleson, minister van Handel en Industrie. Van oudsher was er een systeem dat gebaseerd was op een verbod. Het is verboden om een economische activiteit te verrichten, tenzij je een vergunning hebt. "Nu krijgen we een transformatie naar een systeem waarbij het toegestaan is activiteiten te beginnen tenzij de wet het verbiedt". De minister staat er ook stil bij dat zo een ondernemer zich wel moet laten registreren in het handelsregister. Ook moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden die bij wet gesteld zijn.De minister merkt op dat wereldwijd en ook in Suriname de transformatie plaatsvindt naar het verminderen van vergunningen. Onder deze wet vallen alle economische activiteiten. De samenleving blijft hierdoor toch beschermd. "De overheid kan meekijken bij alle activiteiten, maar het aantal vergunningen wordt verder geminimaliseerd". De oude wet praat alleen over vergunningplichtige bedrijven.Raoul Lith