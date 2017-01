Ambassadeur Michel Prom van Frankrijk. (Foto: Ranu Abhelakh)





Volgens de ambassadeur zijn de laatste gesprekken en e-mail uitwisseling tussen de grenscommissie Suriname-Frankrijk in 2015 zijn geweest. “Zover ik heb begrepen verkeert de Surinaamse grenscommissie in het proces van vervanging. Dit leidt tot wat vertraging.” De kwestie van de (land/rivier) zuidgrens “ligt nog niet op tafel. We moeten dit zeker bespreken, maar er is vooralsnog geen druk op partijen. Het probleem is niet zo spoedeisend.”Prom benadrukt dat het maritieme deel belangrijker is, omdat er activiteiten daar gaande zijn. “Het is geen kwestie van de koek verdelen. Maar om de status te weten van de activiteiten aan elke zijde.” In 2015 zei Ellen Naarendorp, toenmalig directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat partijen een voorstel hebben voor de grenslijn. Zij was hoopvol gestemd dat de landen eind 2015 hun handtekening konden plaatsten onder de overeenkomst over de zeegrens.De Franse diplomaat bevestigt dat er nog steeds sprake is van illegale visserij op zee. Er zijn intussen ook belangrijke vorderingen gemaakt in bestrijding hiervan. De twee overheden en eenheden werken samen en nu meer gecoördineerd! “Wij hebben samen de boten als legaal/illegaal, Surinaams óf niet, kunnen identificeren. Er is uitwisseling van informatie, wat voorheen niet het geval was. Dit maakt ons werk efficiënter.” Prom ziet graag dat het aantal patrouilles verhoogd wordt, “maar we kunnen het probleem niet compleet elimineren”. Het probleem doet zich voor aan de Surinaamse zijde en in het oosten aan de Braziliaanse zijde, benadrukt hij.Prom keert na drie jaar zijn land te hebben gediend in Suriname en Guyana, terug naar Parijs. Tot de komst van zijn vervanger, ambassadeur Antoine Joly, neemt zaakgelastigde Sidy Daillo waar.