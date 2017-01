Vakbondsleider Wilgo Valies in gesprek met journalisten. (Foto: René Gompers)





Wilgo Valies, voorzitter van BvL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft de onderwijsgevenden opgeroepen om zich vrijdag weer aan te melden in Theater Unique. “Het is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn wel zaken aangehaald. Ik ben niet tevreden. Wij willen een oplossing en dat is nog niet in zicht”, deelt Valies mee na een gesprek met de leiding van De Nationale Assemblee. “Wij zullen de leden morgen informeren over de stand van zaken," zei Valies.Vicevoorzitter Melvin Bouva had woensdag beloofd dat er vandaag een antwoord zou komen van De Nationale Assemblee. De actievoerende leerkrachten hebben ruim een uur lang geprotesteerd voor het Assembleegebouw. Afgesproken was dat een delegatie om 12 uur ontvangen zou worden door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De felle zon heeft gemaakt dat het protest eerder is afgebroken. Rond 1 uur ’s middags uur is de delegatie ontvangen. De meeste actievoerders hadden zich toen al teruggetrokken.Nog geen uur later was het gesprek afgelopen. “Vruchtbaar is een zwaar woord maar we hebben een gesprek gehad dat zou moeten leiden naar een oplossing.” deelde Valies mee. “Het parlement heeft een gesprek gehad met de regering. Aan ons is het een en ander doorgespeeld over hoe het gesprek gegaan is. De parlementsvoorzitter heeft haar inzichten meegedeeld. Wij gaan dus morgenochtend om 8 uur met de leden daarover praten.”Diverse fracties in De Nationale Assemblee drongen tijdens de openbare vergadering aan op een oplossing. De oppositie merkte op dat er al acht dagen gestaakt wordt zonder dat er gesproken is met elkaar. Rossellie Contino, voorzitter van de vaste commissie Onderwijs, merkte op dat nu de minister aangekondigd heeft voor dialoog te kiezen, de bond ook zijn acties moet opschorten. Zij merkte op dat niet met het mes op de keel gesproken wordt.