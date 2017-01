Schade aan percelen van bewoners van Acaribo door dambreuk van de Klaverbladmijn.





Deze kwestie is zojuist in De Nationale Assemblee aangekaart door Wendell Asadang (NDP, commissievoorzitter Alcoa. Asadang wil weten wat de regering gedaan heeft tot nu toe en wie de schade zal vergoeden die burgers lijden. Assembleelid Glenn Sapoen (NDP) zei dat het gaat om een gebied van 150 meter lang. De afkalving is ongeveer 30 meter. Hij wil weten wat er nu acuut zal gebeuren.Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) deelde mee dat alle autoriteiten ter plekke bezig zijn. Het gaat om Suralco, Openbare Werken, de Maritieme Autoriteit Suriname, NCCR, NH en het districtscommissariaat Para. Op vragen van Assembleeleden zei de minister dat Alcoa/Suralco verantwoordelijk is voor de dam. Asiskumar Gajadien (VHP) stelde dat de regering te lang talmt waardoor er nog steeds geen overeenkomst is met Alcoa met alle gevolgen van dien. Hij wees en als Assembleelid Stephen Tsang op de milieu-aspecten in diverse gebieden.In 2006 is de dam gebouwd en heeft een levensduur van ongeveer tien jaar. Vorig jaar is deze zaak met Suralco/Alcoa besproken. Er is niks gedaan en nu heeft de dam het begeven. Een hoge waterstand in de mijn en de eb in de Surinamerivier heeft gemaakt dat de damwand het heeft begeven. De vloedgolf die ontstaan is, heeft gezorgd voor een ravage. De situatie is nog steeds niet helemaal onder controle. De bewoners krijgen ter plekke instructies van diverse instanties.