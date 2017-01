>b?De politie Public Relations geeft informatie vrij over het drama waarbij de 21-jarige Jerrel Vianen woensdag, tijdens een ruzie met zijn broer, is dood gewurgd. De politie van Geyersvlijt kreeg de via de Centrale Meldkamer de melding, dat een man dood binnen is gebracht op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Bij aankomst op de SEH troffen de wetsdienaren het ontzielde lichaam van Jerrel aan. Volgens verklaring van de familie kreeg Jerrel kort tevoren ruzie met zijn 45-jarige broer Marlon om een huissleutel. De ruzie mondde uit in een vechtpartij. Marlon nam zijn jongere broer in een wurggreep. Op een bepaald moment schreeuwde de vrouw van Jerrel haar zwager toe haar man los te laten. Marlon liet zijn jongere broer toen los.Jerrel probeerde tot twee keren toe op te staan, maar verloor het bewustzijn. De vrouw poogde hem met alcolade en andere middelen weer bij het bewustzijn te brengen, zonder het gewenste resultaat. De familie bracht Jerrel per eigen gelegenheid naar de RGD-poli te Geyersvlijt. Deze bleek gesloten te zijn, waarna de SEH werd aangedaan. Een arts stelde bij aankomst vast, dat Jerrel het leven heeft gelaten. Zijn ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.Marlon meldde zich na het gebeuren aan op het politiebureau Geyersvlijt. Hij is aangehouden en voorgeleid en in verzekering gesteld.