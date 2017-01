De verklaring luidt alsvolgt:"De Centrale Bank van Suriname heeft kennis genomen van zeer storende berichten die de ronde doen alsof de DSB bank failliet is en waarbij de rekeninghouders werden opgeroepen om hun middelen bij deze bankinstelling meteen op te nemen. Het mag duidelijk zijn dat zulke negatieve berichtgeving bedoeld is om bezorgdheid bij de gemeenschap op te wekken om langs die weg schade te brengen aan de DSB bank - en in het verlengde daarvan aan de financiële sector.Ter geruststelling van de gemeenschap geeft de Centrale Bank van Suriname te kennen dat er geen sprake is van faillissement, maar dat de grootaandeelhouders van de DSB bank, zijnde Assuria en de Staat, al enige tijd met elkaar in overleg zijn om het kapitaal van de DSB bank te versterken opdat aan prudentiële normen (vrij vertaald “voorzorgsnormen”) van de Centrale Bank van Suriname voldaan kan worden.Het overleg heeft zich ook langdurig geconcentreerd op een impasse tussen de Chief Executive Officer (C.E.O.) en de Raad van Commissarissen (RvC) van DSB bank ten aanzien van de huidige en toekomstige beleidsrichting. Doordat de standpunten zover uit elkaar liggen, bleek het uiteindelijk onvermijdelijk dat de wegen van partijen zich op verantwoorde wijze zouden gaan scheiden.Stappen om tot aansterking van het kapitaal te geraken verkeren inmiddels in zeer ver gevorderd stadium, waarbij de grootaandeelhouders zich gecommitteerd hebben om het vermogen van de DSB deze week te verhogen. De CBvS vindt het zeer opmerkelijk en betreurt het zeer dat deze concrete stappen om de DSB bank te versterken samenvallen met geruchten althans negatieve berichten die de gemeenschap worden ingestuurd.De CBvS blijft zich inzetten om de stabiliteit van de financiële sector te waarborgen en doet een beroep op de gemeenschap om zich niet te laten opjutten. De tegoeden van het publiek bij de DSB bank zijn veilig!"