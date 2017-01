Robby Berenstein, voorzitter bond bij DSB.





De vakbondsleider doet een beroep op alle partijen om alles na te laten dat de positie van de bank en de werkgelegenheid van werknemers in gevaar kan brengen. Berenstein vindt het jammer dat zaken tussen de intussen ontheven directeur Sigmund Proeve en de rvc, in het openbaar worden uitgevochten.De vakbondsleider benadrukt dat het om een nationale aangelegenheid gaat. Als zaken misgaan bij DSB, kan het gehele financiële systeem in gevaar komen. Hier is niemand bij gebaat. De vakbeweging doet een beroep op alle betrokkenen om het algemeen belang voor ogen te houden. Op de algemene ledenvergadering zal de vakbond een standpunt innemen over de ontstane situatie.