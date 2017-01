EBS heeft eerst geprobeerd een machine van Albina over te brengen naar Moengo, maar deze bleek ongeschikt te zijn. Daarop is een mobiele generator met een capaciteit van 1,2 megawatt uit Nickerie gehaald en na aanpassingen gekoppeld in de centrale in Moengo. Vier machines moeten in principe het gebied Moengo voorzien van elektriciteit.Zaterdag was de derde machine stuk geraakt. Ofschoon de energievoorziening weer is hersteld, kan het volgens de EBS nog steeds voorkomen dat er af en toe stroomonderbrekingen in het gebied kunnen voorkomen.Er zijn al nieuwe machines besteld, waaronder ook voor de EBS-centrale te Moengo. De EBS zegt in een persbericht dat zij ernaar streeft om de machines binnen twee weken te installeren zodat het probleem van vermogenstekort structureel zal zijn opgelost.