President-commissaris Stephen Smit heeft de medewerkers van de DSB in een memo deze mededeling gedaan. Volgens Smit bestaat er verschil van mening tussen de raad en Proeve over de wijze waarop thans leiding zou moeten worden gegeven aan de bank. In een raadsvergadering zijn de resultaten van de bank en het functioneren van de leiding van de instelling aan een nadere beschouwing onderworpen. Die evaluatie is ook met de bankleiding besproken.Chief Commercial Officier Hanna Lieuw-Hie-Gonesh is tijdelijk belast met het voorzitterschap van de bankdirectie. In de memo spreekt de raad zijn vertrouwen uit in de bankmedewerkers en dat hij erop rekent dat zij hun bijdrage zullen blijven leveren aan de verdere ontwikkeling van de bank.