Reina Raveles





De bewindsvrouw bevestigt tegenover Starnieuws dat er verschil van inzicht is tussen haar en Raveles. Het is volgens haar structureel van aard. Burleson stelt dat zij als minister eindverantwoordelijke is op het ministerie. Sommige zaken zijn niet met haar gecommuniceerd, waardoor zij bepaalde besluiten van buiten moet vernemen.Afspraken om beter met elkaar te communiceren hebben niet geholpen, omdat het gaat om verschil van inzicht. De minister wil niet inhoudelijk ingaan op de kwestie. Zij merkt op dat iedereen zijn expertise heeft, maar het kan gebeuren dat iemand op een andere plek beter kan functioneren.Bij crisismanagement moeten alle neuzen dezelfde kant gericht zijn, stelt Burleson. Het is een basisprincipe volgens de minister dat de eindverantwoordelijke in de organisatie uiteindelijk de leiding heeft.Raoul Lith