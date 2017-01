Deze Chinese feestperiode kenmerkt zich door maaltijden met de familie, de kleur rood, lampionnen en veel vuurwerk. In China wordt het Chinees Nieuwjaar chũnjie genoemd, het betekent Lentefestival.In de Chinese dierenriem is de Haan het tiende teken van de twaalf; het tiende dier in de twaalfjarige cyclus. De Haan is waakzaam en alert. Voor dit jaar wordt voorspeld dat het een veelbelovend jaar is, maar dat goede resultaten pas worden bereikt na de nodige inspanningen. In de loop van het jaar zal hard werken worden beloond.Morgen wordt de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump, beëdigd. De verwachting is dat hij snel een politiek stempel zal willen drukken. Macho gedrag dat zich uitstrekt tot ver over de eigen landsgrenzen, wordt voorspeld.Voor minderheden geldt dat ze zich steeds duidelijker zullen profileren en dat lang onderdrukte spanningen ook hier aan de oppervlakte komen. Politiek gezien kan dit zorgen voor instabiliteit. Internationaal zal er in het jaar van de Haan overal in de wereld sprake zijn van veel machtsvertoon en spanningen, die uiteindelijk zullen uitmonden in overeenkomsten die de spanningen doen wegebben. De voorspelling is dat in het jaar van de Haan we wereldwijde verdragen kunnen verwachten waarvan de gevolgen tot ver in de toekomst merkbaar zullen zijn.Orkanen en andere natuurrampen zullen blijven voorkomen. De politieke onzekerheid zal veel schommelingen vertonen op financieel vlak. Het wordt geen jaar om met snelle speculatie geld te verdienen. De Haan hecht waarde aan uiterlijkheden, dus wordt wat groei in de mode-industrie verwacht. Ook de fitness industrie, gezonde voeding en voedingssupplementen zitten in de lift.Internet zal een steeds prominentere plaats innemen. In het vorige jaar van de Haan, 2005, kwam YouTube online. Ook dit jaar van de Haan wordt een bijzondere technische vooruitgang verwacht.