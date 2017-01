De rebellengroep ELN is actief aan de grens met Venezuela en in de deelstaat Cauca. (Foto: EPA)





President Santos heeft vorig jaar overeenstemming bereikt over een vredesakkoord met de belangrijkste rebellen, de Farc. Meer dan 220.000 mensen zijn gedood in decennia van burgeroorlog. Aanvankelijk zouden vredesbesprekingen met de ELN vorig jaar maart beginnen.In de afgelopen jaren hebben verkennende gesprekken plaatsgehad, maar kwamen ze tot stilstand toen de ELN weigerde al haar gijzelaars vrij te laten. In een gezamenlijke verklaring zeggen partijen dat de formele vredesbesprekingen op 7 februari in Quito, de Ecuadoraanse hoofdstad, zullen starten. De ELN zal Sanchez op 2 februari vrijlaten. Op dezelfde dag zal de overheid twee ELN-leden hun straf kwijtschelden.In de afgelopen maanden heeft de ELN verscheidene andere gijzelaars vrijgelaten. Sanchez heeft zich in april vorig jaar aan de rebellen overgegeven, in ruil voor de vrijlating van zijn broer, Patrocinio. De voormalige gouverneur van de noordwestelijke provincie Choco, Patrocinio Sanchez, was al bijna drie jaren in handen van de rebellen en was ziek geworden toen zijn broer de ruil voorstelde.De overeenkomst met de grotere Farc, de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia, kwam tot stand ondanks een eerdere deal in een referendum in oktober werd afgewezen.De guerrilla groep ELN is in 1964 opgericht en verklaarde dat haar doel was te strijden tegen de ongelijke verdeling van land en rijkdom in Colombia. De groep was geïnspireerd door de Cubaanse revolutie van 1959. In de loop der jaren heeft de groep grootgrondbezitters en multinationals aangevallen, en herhaaldelijk oliepijpleidingen opgeblazen. Om zich te financieren heeft de groep haar toevlucht genomen tot afpersing, ontvoeringen en de drugshandel. ELN is het sterkst geweest in de landelijke gebieden.