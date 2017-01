Jerrel V. (21) heeft gisteravond het leven gelaten aan de Aloeboetoedraistraat te Geyersvlijt. Hij werd door zijn oudere broer Marlon V. (45) in een wurggreep gehouden totdat hij het leven liet.De twee boers kregen ruzie, die uitliep tot een vechtpartij. Starnieuws verneemt dat de ruzie ging om een huissleutel.De verdachte is aangehouden door de politie van Geyersvlijt. Het ontzielde lichaam is in beslag genomen voor obductie.