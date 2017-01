Een man is na te zijn aangereden door een auto op de Oost-Westverbinding woensdagavond, op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden.De politie van Meerzorg ontbood een ambulance om de voetganger te vervoeren naar de Spoedeisende Hulp. De man was zwaar gewond en overleed kort na aankomst in het ziekenhuis aan de opgelopen letsels.De identiteit van de man is nog niet bekend. Zoals gebruikelijk wordt het ontzielde lichaam in beslag genomen voor obductie. Hij is de zesde verkeersdode voor dit jaar.