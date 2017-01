Dc Adjaikoemar Kali neemt de leiding van district Para tijdelijk over van zijn collega Armand Jurel. (Foto: BIC Para)





Districtscommissaris (dc) Adjaikoemar Kali heeft de leiding van het district Para tijdelijk overgenomen van zijn collega Armand Jurel. Hij is tot 1 maart belast met de waarneming.Starnieuws verneemt dat Jurel binnenkort zijn zestigste verjaardag viert. Hij heeft heel wat verlofdagen tegoed. Hij is verplicht om deze op te nemen, anders kan hij de dagen kwijtraken. Het ligt in de verwachting dat Jurel na zes weken terugkeert op deze post.Dc Kali heeft alle medewerking van het Districts Management Team en zal het beleid van zijn collega voortzetten. Vanaf vandaag zal Kali consultatierondes hebben met de districtsraad, vertegenwoordigers van overheidsdiensten in het district, ondernemers en anderen. Kali is samen met acht anderen op 2 november vorig jaar beëdigd tot dc. Hij is ingedeeld in Wanica.