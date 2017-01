De meisjes van het Internaat Baling Soela.





Het meisjes internaat Balingsoela heeft van het evenementen bureau Dubbel Friss Entertainment een hoeveelheid levensmiddelen ontvangen om de maand door te kunnen komen. Het internaat dat 28 meisjes herbergt, kan moeilijk de eindjes aan elkaar knopen.DubbelFriss Entertainment heeft een samenwerking met. Volgens de directeur Valentino Nasa, had de organisatie na hetvan 30 december te Hanna's Lust beloofd iets terug te zullen geven aan de gemeenschap. Gekozen is voor het meisjesinternaat. Ifna Vrede, directeur van het internaat is blij met de levensmiddelen. "Wij hebben de ondersteuning hard nodig."Het internaat vangt scholieren op tussen 13 en 21 jaar, zowel op VOS als VOJ niveau. De vraag naar plaatsing uit het binnenland is groot, deelt Vrede mee. Niet iedereen kan worden geaccommodeerd. “De ouderbijdrage waarvan wij het moeten hebben, is aan de lage kant. En komt ook nog bij kijken dat de betaling heel moeizaam verloopt. Met deze bijdrage wordt de maandelijkse behoefte aan voedingsmiddelen gedekt. We stellen het zeer op prijs en zijn dankbaar dat er organisaties zijn als DubbelFriss Entertainment en Asosye TV, die ons op deze manier willen gedenken. Vanaf 2015 is er geen subsidie meer ontvangen van de overheid," legt Vrede uit.