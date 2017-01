Stakende leerkrachten woensdag bij het gebouw van De Nationale Assemblee. (Foto: René Gompers)





Rusland zegt aan Starnieuws dat hij overige oppositionele partijen heeft geïnformeerd over de bespreking. Later op de dag zal tijdens de ontmoeting met de partijen een standpunt worden ingenomen over de situatie. Ook zullen politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee worden ingelicht."Het wordt de hoogste tijd dat er een oplossing komt, opdat het onderwijsproces genormaliseerd kan worden," zegt Rusland. De regering heeft een overeenkomst met de onderwijsvakbonden over herwaardering van de leerkrachten. Deze zou per 1 januari ingaan. De regering heeft uitstel gevraagd tot eind maart.De NPS-topper brengt in herinnering dat de vorige week donderdag alle partijen vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee aangedrongen hebben om via dialoog te komen tot een oplossing. De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, heeft meegedeeld aan de BvL en ALS dat vandaag een antwoord komt over een onderhoud met de regering. Rusland benadrukt dat een snelle oplossing moet komen, omdat het hele land lijdt onder de situatie.