Een bewaker van een pompstation is aangehouden door de politie van Livorno. De eigenaar deed aangifte van diefstal van een hoeveelheid benzine. Hij heeft aangegeven voor SRD 5000 te zijn benadeeld.De ondernemer merkte op dat hij minder inkomsten kreeg uit zijn voorraad benzine.Hij bekeek de beelden van zijn beveiligingscamera’s. Op het beeldmateriaal zag hij hoe een van zijn medewerkers samen met de 51-jarige bewaker Gregor M. met een slang de benzine uit de opslagtank haalde. De twee mannen vulden jerrycans die vervolgens in het voertuig van één hunner werd geplaatst.De bewaker is na het doen van de aangifte opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Gregor M. in verzekering gesteld. Toen de medewerker vernam dat hun daden bekend waren, verscheen hij niet meer op het werk. Aan zijn opsporing wordt gewerkt, deelt de politie Public Relations mee.