Commissievoorzitter Silvana Afonsoewa aan het woord tijdens de openbare commissie vergadering dinsdag. (Foto: Raoul Lith)





Een belangrijke wijziging voor de arbeidsinspecteurs is opgenomen in artikel 12 a.Het gaat om de 'eis tot naleving'. De arbeidsinspecteur kan volgens dit artikel de eis stellen op welke wijze en binnen welke termijn tekortkomingen vanuit de werkgever moeten worden opgeheven.Minister Soewarto Moestadja van Arbeid vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de arbeidsinspectie wordt verbeterd. Deze moet voldoen aan de eisen van nu. De situatie moet bijgebeend worden met het aantal bedrijven dat is bijgekomen. Hij wijst eveneens op het belang van integriteit en geheimhoudingsplicht, ook nadat de ambtenaar met pensioen is. Het decreet van 34 jaar geleden wordt na goedkeuring verheven tot wet. De minister merkt op dat vorig jaar zes wetsproducten ingediend zijn door Arbeid. Voor 2017 zijn er zeker nog een tiental nieuwe wetsproducten voor de ordening van de werkomstandigheden in de planning.Afonsoewa bracht naar voren dat de rechtspositie van de arbeidsinspecteurs nu onvoldoende is, terwijl er hoge eisen aan hen gesteld worden. Echter geeft ze aan dat zaken eerst in de praktijk getoetst moeten worden. Er zijn 54 arbeidsinspecteurs voor ongeveer 41.000 ondernemingen. De inspecteurs buigen zich ook over mensenhandel en seksueel molest. Ook moet het aantal arbeidsinspecteurs aangevuld worden, aangezien er in vijf jaar 24% en in tien jaar 48% vertrekt vanwege vergrijzing.Moestadja geeft aan dat de rechtspositie van de arbeidsinspecteurs gegarandeerd is. Momenteel krijgen ze alles wat behoort bij hun taak. Er zijn zaken die administratief nog moeten worden afgehandeld. Er wordt een proces ingezet waarbij gekeken wordt naar hoeveel inspecteurs er landelijk nodig zijn. " Je kan in elk ressort een inspecteur zetten. maar in sommige ressorten heb je veel meer bedrijven en van verschillende disciplines", zegt Moestadja.Raoul Lith