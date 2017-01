Raadsman Humphrey Schurman vindt het goed dat de zaak van alle drie samen worden behandeld. De verdachten wordt verweten dat zij tezamen en in vereniging seksuele handelingen hebben verricht met Muroesha T. die de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt. Hen wordt ook ten laste gelegd dat zij videobeelden hebben gemaakt en deze hebben verspreid.Schurman en Maureen Nibte verdedigen de rappers. De moeder van het meisje heeft eerder de zaak ingetrokken. Het leven van alle betrokken jeugdigen is totaal ontregeld door deze zaak. In recordtempo verschijnen de verdachten voor de rechter. Pogingen om het drietal eerder vrij te krijgen, heeft schipbreuk geleden.