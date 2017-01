De leerkrachten hadden in de eerste week van januari 2017 naar hun posten vervoerd moeten worden, maar vanwege vervoersproblemen is dat nog niet geschied. Stichting Onderwijs der EBGS heeft besloten, na aandringen van het personeel, het vervoer zelf te regelen. Hiervoor is Iamgold benaderd, die meteen na een schriftelijk verzoek van de EBGS positief heeft gereageerd.Rosebel Goldmines heeft bussen ingezet om de leerkrachten van de EBGS scholen in het Boven Suriname gebied te transporteren van Paramaribo naar Atjoni. De leerkrachten reizen vandaag af naar hun respectievelijke posten om het onderwijsproces te herstarten."Wij zijn verheugd dat onze leerlingen in genoemd gebied niet langer verstoken zullen zijn van onderwijs. Aan de ouders en verzorgers doen wij een beroep om de instructies van de leiding van de onze scholen stipt op te volgen, zegt de EBGS.