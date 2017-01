Actievoerende leerkrachten voor het gebouw van De Nationale Assemblee. De actie is de zevende dag ingegaan. (Foto's: René Gompers)





Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, sprak vandaag de leraren toe. Hij merkte op dat na het onderhoud van donderdag er contact is gemaakt met de regering. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft hierna een brief geschreven naar de BvL. Intussen is deze brief ook beantwoord door vakbondsleider Wilgo Valies. Partijen zijn tot nu toe niet met elkaar om de tafel gaan zitten.Valies vindt dat de regering weinig respect toont voor leerkrachten. Er wordt een week acties gevoerd, maar tot nu toe wordt er niet gesproken. "Wij willen een oplossing bereiken via dialoog, maar ons geduld raakt nu op," zei Valies. "Wij zijn geen voorstander van 'korte metten, harde taal'. Zo ga je niet om met leerkrachten. Wij willen dialoog," benadrukte Valies.De Assembleeleden Edward Belfort (ABOP) en Carl Breeveld (DOE) benadrukten vandaag ook weer dat er gesproken moet worden met elkaar. Dit is ook de wens van het gehele parlement. Het onderwijsproces is al een week gestagneerd. Elke dag is er eentje te veel. "Communicatie is de sleutel voor de oplossing," stelde Breeveld. Belfort merkte op dat het om een rechtvaardige strijd gaat van de leerkrachten, vandaar dat hij deze ondersteund. Hij heeft eerder ook meegelopen met de onderwijsgevenden. Vandaag was Belfort ook in Theater Unique aanwezig.Valies deelde mee dat praten met regering alleen niet voldoende is. "Wij willen een oplossing. Wij gaan niet met lege handen terug," beklemtoonde hij. De vakbondsleider voerde aan dat de regering uitleg geeft aan onderwijsgevenden over het herwaarderingsplan. Hierover is er geen akkoord bereikt met de vakbonden. De herwaardering is eenzijdig bepaald door de regering. Dit accepteren de stakende leerkrachten niet. "Wij zijn de vertegenwoordigers van de leerkrachten. Er moet eerst overeenstemming met de vakbond worden bereikt," stelde Valies. Na het gesprek met Bouva trokken de leerkrachten zich terug.