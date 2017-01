MZ-directeur Edward van Eer en Dennis Caffé, project manager van OSS beklinken de samenwerking. (Foto: MZ)





MZ verleent aan ongeveer 40.000 mensen in het binnenland gezondheidsdiensten. Edward van Eer, directeur MZ, wijst erop dat een aangepaste levensstijl consequenties kan hebben voor de gezondheid van de mensen in het binnenland. “Vroeger was meer dan de helft van de patiënten, malaria-patiënten. Maar nu zijn er andere aandoeningen in de plaats gekomen, waaronder chronische ziekten zoals diabetes.” Hij vertelt dat steeds meer mensen in het binnenland de leefstijl van de stad overnemen, met alle gevolgen van dien. En als Primary Health Care organisatie, die “zorg op maat” biedt, moeten we daarop inspelen, zegt de MZ-directeur.Volgens Dennis Caffé, project manager van OSS, is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen alle dienstverleners in de gezondheidszorg in Suriname. “In dit geval op het gebied van National Chronic Diseases, in het bijzonder Diabetes Mellitus voor de mensen in het binnenland. MZ heeft 56 poli’s in het binnenland en zal het principe van OSS op al haar faciliteiten toepassen.In Brokopondo zullen de eerste gezamenlijke projecten van de stichtingen worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de dienstverlening aan dit gebied door deze samenwerking zal worden verbeterd. Geleidelijk zal deze aanpak dan worden uitgebreid naar de andere gebieden. De intentieverklaring die de stichtingen hebben ondertekend op 10 januari is een voorloper op een vaste samenwerking.