Het technisch voorschrift is sinds 14 augustus 2014 in werking getreden. Het Surinaamse Standaarden Bureau (SSB) stelt dat het essentieel is dat etiketten van voorverpakte goederen voldoen aan de voorschriften. De consumenten dienen de juiste informatie te krijgen over de kenmerken van het product, zodat ze na kunnen gaan of het product tegemoet komt aan hun behoeften en geschiktzijn voor hun omstandigheden.In het steering comite hebben zitting vertegenwoordigers van de controlerende instantie in Suriname. Vanaf 20 januari zal de controle op de naleving van het technisch voorschrift streng worden gecontroleerd.