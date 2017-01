Zowel in deze wet, als in het SBW, wordt met werkgever niet de overheid bedoeld. Het is de Personeelswet die betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen de overheid als ‘werkgever’ en de ambtenaar als ‘werknemer’ en het is het ministerie van Binnenlandse Zaken dat belast is met de uitvoering van deze wet. Het ministerie van Arbeid houdt toezicht op naleving van wetten die van toepassing zijn op de private sector.Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zal binnen de Raad van Ministers (RvM) aandacht vragen voor een menswaardig bestaan voor alle werkenden, zegt de voorlichting van Arbeid. Het feit dat er in juridisch- en wettechnisch opzicht een onderscheid gemaakt dient te worden tussen ambtenaren en werknemers, legt hem geen beperkingen op. Moestadja neemt in zijn maatschappelijke opvatting over decent work en decent inkomen in relatie tot de zo gewenste welzijnssamenleving, alle werkenden in beschouwing ongeacht of ze in de private of publieke sector arbeid verrichten, meent Arbeid.Op het ministerie van Arbeid worden de functiegroepen 1 en 2 van de bezoldigingsreeks allang niet meer toegepast op landsdienaren. De laagste bezoldigde functiegroep op het ministerie is 3B en de aanvangsbezoldiging is SRD 1014. Moestadja heeft als streven dat overige ministeries ook het voorbeeld van zijn ministerie volgen.