Het Openbaar Ministerie (OM) tekende meteen hoger beroep aan. De verdachte wordt bijgestaan door de raadslieden Raoul Lobo en Oscar Koulen. Lobo bevestigt tegenover Starnieuws dat het OM in beroep is gegaan tegen de beslissing.De politieofficier werd door zijn collega’s van de afdeling Onderzoek Politie Zaken in verzekering gesteld. De inspecteur had de leiding over de Verkeersafdeling. Lobo zegt dat er geen bewijs is tegen zijn cliënt. De raadslieden vinden dat de administratie van de Parketdienst een puinhoop is.Wanita Ramnath