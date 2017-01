Russ Headley, financieel directeur Telesur.





De bond is van mening dat de schorsing van Headley onrechtvaardig en niet gegrond is. Er vond vandaag weer een bespreking plaats. Starnieuws verneemt dat de minister een schikking wil treffen met Headley. De raad van commissaris heeft de minister aangegeven dat zij niet met Headley overweg kan. Het besluit is aangehouden tot volgende week. Het wachten is op president-commissaris Gardelito Hew A Kee die in China is. Voorzitter van de personeelsbond Harvey Panka vertoeft ook in het buitenland. Ondervoorzitter Jerrel MacIntosch neemt waar voor Panka.De raad van commissarissen had in november vorig jaar voorgesteld om Headley te schorsen omdat zij vindt dat door handelingen en nalaten van de financiële directeur Telesur in een slecht blaadje bij crediteuren is komen staan. Er werd een onderzoek hierover gedaan. Echter heeft het onderzoek niets concreets uitgewezen. Headley heeft zich via documentatie zich sterk verweerd tegen de aantijgingen.