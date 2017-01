Vakbondsleider Wilgo Valies klaagt dat de leerkrachten niet naar binnen mogen in de Congreshal. (Foto: René Gompers)





Na enige tijd leuzen gescandeerd te hebben bij De Nationale Assemblee wilden de stakende leerkrachten de Congreshal binnen. De presidentiële commissie en minister Robert Peneux gaven daar uitleg over het herwaarderingsprogramma aan een groepje leerkrachten. De meeste stoelen in de Congreshal waren leeg. Er waren weinig leerkrachten komen opdagen.“Olé, olé olé, waar is Peneux, waar is Peneux?” werd er uit volle borst bij de ingang gezongen. Een vuvuzela zorgde voor extra lawaai. Een muur van politiemannen houdt de menigte weg van de deur. Een gewapende militair volgde het tafereel vanachter de politiemuur. Vakbondsleider Wilgo Valies is een kijkje gaan nemen in de hal. Hij gebaarde naar de menigte om zich achter hem aan te sluiten, maar de veiligheid greep in nog voor dat de groep bij de deur kon komen. Valies ging toen alleen naar binnen en kwam even later terug met ‘goed’ nieuws. “We zijn uitgenodigd om naar binnen te gaan. Maar Peneux is bang,” deelde hij mee. De deur werd demonstratief dichtgedaan.“Ze hebben een heleboel leraren uitgenodigd om naar hun verhaal te luisteren,” haalt Valies aan. “En omeni leraren drape? Meneer Peneux, Jozefzoon en Alibux zitten dingen daar uit te leggen die we afwijzen.” Binnen wordt er in alle rust tot in de puntjes uitgelegd wat de herwaardering inhoudt. Raadsadviseur Eddy Jozefzoon legde in bijzijn van minister Peneux aan de kleine groep aanwezigen uit, hoe de nieuwe structuren eruit zullen zien. De herwaardering en de hervorming komt de leerkracht en het onderwijs heel goed uit, werd er aangegeven terwijl de menigte buiten flink tekeerging. De actievoerenden hebben zich uiteindelijk teruggetrokken. Boos en ontevreden keerden zij terug naar het stakingscentrum, Theater Unique. De actie wordt in de ochtend voortgezet. Steeds meer scholen sluiten hun deuren.René Gompers