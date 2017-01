Gilmar Macnack





Macnack vermeldt dat hij inmiddels vergaande en vruchtbare gesprekken met de voorzitter van ABOP, Ronnie Brunswijk, heeft gehad. Uit de gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat beide heren met elkaar willen samenwerken.Macnack vindt het een eer dat hij zijn diensten en kwaliteiten voor de ABOP mag inzetten. Voor Macnack is het een uitermate uitdaging met de komende verkiezingen in het vooruitzicht in 2020 ABOP groter te maken, zegt hij in een verklaring.