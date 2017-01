Nasier Eskak, beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken. (Foto's: Biza)





De Nationale Geestelijke vergadering van de Bahai Beweging in de Verenigde Staten heeft Wereldreligie dag in 1950 ingesteld om de verschillende religiën tot elkaar te brengen. Elke religie haar eigen leerinstellingen, boeken, alsook eigen geloofsovertuigingen heeft en kan dus veel van elkaar leren. Tijdens de herdenking van Wereldreligie dag op 15 januari proberen de vertegenwoordigers tot een gezamenlijk standpunt te komen over een bepaald onderwerp. De Bahia Gemeenschap in Suriname heeft deze dag in 1986 in het land geïntroduceerd.In de tempel van het MCC-Arya Dewaker hebben onder andere de Gemeente Arya Dewaker, de Madjlis Muslim Suriname, de Brahma Kumaris, de Soefi Gemeenschap, de Rastafarians, de Wintie religie en de Javanisten deelgenomen. Beleidsadviseur Eskak heeft minister Mike Noersalim vertegenwoordigd. “De viering van Wereldreligie dag is een verbond van geloofsgenoten, een gelegenheid om te delen, te bidden, te getuigen, om samen inspiratie op te doen en een bijdrage te leveren aan de opbouw en verdere ontwikkeling van ons land,” vindt de Biza-minister.