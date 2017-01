Op klaarlichte dag is een beroving gepleegd in een supermarkt aan de Vioolstraat te Kwatta. Het slachtoffer heeft letsels opgelopen en moet medisch behandeld worden.Vijf gemaskerde criminelen zijn de winkel binnengedrongen. Starnieuws verneemt dat drie van hen gewapend waren met een vuistvuurwapen.De buit is een onbekend geldbedrag. De criminelen hebben de plek verlaten (richting Derde Rijweg) in een grijze Blade zonder kenteken. De Centrale Meldkamer heeft alle eenheden op het veld gealarmeerd over de beroving.