De vele onderbrekingen in het onderwijsproces moeten dringend worden gestopt. Telkens weer blijkt dat onderwijsgevenden zich genoodzaakt voelen pressie te moeten uitoefenen op de regering zodat die haar afspraken nakomt. De Nationale Partij Suriname (NPS) wijst er op dat de ontwikkeling van Suriname voor een belangrijk deel wordt bepaald door de inrichting en kwaliteit van ons onderwijsstelsel. Wanneer dat wordt verstoord, wordt het onderwijsrendement verlaagd met alle gevolgen van dien.De acties van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname die nu al enkele dagen duren, moeten topprioriteit krijgen van alle verantwoordelijken. Het tanende vertrouwen in het regeerbeleid is er mede de oorzaak van dat er over de gehele linie schade wordt toegebracht aan de onderwijsontwikkeling en het menselijke potentieel. Dit heeft tot gevolg dat burgers zich niet ten volle kunnen ontplooien en op waardige wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.De NPS benadrukt dat onderwijs een effectief mechanisme is om armoede te bestrijden en sociale ongelijkheid te verminderen. Met de situatie thans wordt niet slechts het educatiesysteem gestremd, maar die zorgt er ook voor dat leerkrachten en leerlingen gedemotiveerd raken om onderwijs te geven en te genieten. De strijd van onderwijsgevenden voor lotsverbetering moet daarom serieus genomen worden. Powerplay vanuit de regering moet plaats maken voor dialoog en duurzame oplossingen. Het gaat om het bieden van een economisch toekomstperspectief voor zowel leerkrachten als leerlingen.De NPS heeft jarenlang actief eraan gewerkt, zij het binnen een regering of vanuit het parlement, dat de ontwikkeling van het onderwijs en zijn werkers centraal wordt gesteld. De partij huldigt de visie dat onderwijs zorgt voor een betere maatschappelijke positie van personen. Zij kijkt dan ook met belangstelling naar de acties die vanuit de regering zullen worden genomen zodat tot normalisatie van de situatie kan worden overgegaan.