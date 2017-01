Opec-secretaris-generaal Mohammed Barkindo is positief over de stabilisatie van de oliemarkt. (Foto's: Reuters)





De topman van de Organisatie van Olie Exporterende Landen (Opec) was in Caracas voor een tweede bijeenkomst in twee maanden met president Nicolas Maduro. Barkindo heeft Maduro rijkelijk geprezen voor een "inspirerende" rol in het akkoord van de producenten om de productie te verminderen."We blijven optimistisch meneer de president, dat met de volledige en tijdige uitvoering van dit historisch besluit tussen ons en de niet-Opec-landen, de situatie van onze economieën in 2017 enorm zal verbeteren", heeft Barkindo gezegd op een persconferentie met Maduro. "En stabiliteit op de oliemarkt, die ons bijna drie jaar is ontglipt, zal op een duurzame basis worden hersteld in het belang van producenten, consumenten en de wereldeconomie."Onder het akkoord dat eind 2016 is bereikt, zullen de Opec, Rusland en andere niet-leden van het oliekartel hun productie in eerste instantie voor zes maanden verminderen met bijna 1,8 miljoen vaten per dag. Maduro heeft de afgelopen twee jaren functionarissen de wereld ingestuurd om te lobbyen voor productiebezuinigingen. Hij hoopt nu dat het akkoord de prijs van Venezuela’s ruwe olie in de eerste helft zal stimuleren tot US$ 60 per vat en later in 2017 tot US$ 70.Barkindo heeft eraan toegevoegd dat Venezuela en zijn nieuwe minister van Olie, Nelson Martinez, een centrale rol zullen spelen in een nieuwe ministeriële commissie van Opec en niet-Opec-leden. Die commissie zal toezicht moeten houden op de productie.Venezuela is één van de zwaarst getroffen landen door de keldering van de olieprijzen sinds medio 2014. Vorige week is de Venezolaanse olie verhandeld voor US$ 44,82 tegenover een gemiddelde prijs van US$ 35,15 in 2016.