Een Chinese kok kookt groenten met voedselkruiden. De kruiden worden vaak gebruikt in de Chinese en Aziatische keuken. (Foto: AFP)





De fabrieken gebruiken ongekeurde ingrediënten zoals industrieel zout in kruiden waaronder ook sojasaus en azijn, zegt de krant. De producten krijgen labels met merken zoals Maggi, Knorr en Nestle. De kruiden, die specerijen en kippenbouillon omvatten, worden vaak gebruikt in de Chinese keuken en zijn op grote schaal te vinden in Azië.China is in de afgelopen jaren opgeschrikt door diverse voedselschandalen. In 2008 heeft bedorven melkpoeder zes baby’s gedood en meer dan 300.000 kinderen ziek gemaakt. China’s voedselwaakhond - China Food and Drug Administration (CFDA) – heeft in een verklaring gezegd dat hij ambtenaren heeft gestuurd naar Tianjin om de aanklachten te onderzoeken. In zijn rapportage spreekt Beijing News van “een namaak voedselkruiden productie hub” die in meer dan tien jaar ongecontroleerd is gegroeid in de stad Duliu in de buurt van Tianjin.Bijna 50 kleine fabrieken, die opereren in een woonwijk, produceren namaak kruiden met een geschatte jaarlijkse waarde tot US$ 14,5 miljoen. Verslaggevers en de lokale politie hebben vorige week een bezoek gebracht aan de fabrieken naar aanleiding van een tip van een klokkenluider.Foto's en video's genomen op de scène tonen arbeiders die producten maken en verpakken in vuile loodsen met behulp van zelfgemaakt materiaal zoals plastic bussen en tuinslangen. De fabrieken zouden zout van industriële kwaliteit hebben gebruikt dat onveilig is voor menselijke consumptie. Zij recyclen ook bijproducten van andere voedselfabrikanten. Het was duidelijk te zien dat de werknemers sterk gereguleerde ingrediënten zoals de kunstmatige zoetstof cyclamaat vrijelijk gebruikten in de producten.Beijing News citeerde het kantoor van Nestle in China dat zegt dat zijn anti-namaak team de zaak aan het onderzoeken was en dat “product deskundigen de vertegenwoordigers van de rechtshandhaving zullen helpen bij het identificeren van verdachte producten".Chinese voedselmerken zoals Totole en Donggu, waarvan de producten ook werden vervalst, zeggen dat ze oftewel zullen helpen bij het onderzoek of hun eigen onderzoek zullen uitvoeren. Totole voegt eraan toe dat hij al sinds 2007 bekend is met de fabrieken en dat zijn anti-namaak team een aantal keren hardhandig heeft opgetreden in Duliu, maar niet in staat is geweest om die handel volledig uit te roeien.Alleen al de omvang van de operatie die de lokale media heeft onthuld, heeft het land geschokt. China is geen onbekende als het gaat om voedselschandalen. Online worden talloze vragen gesteld. "Moet de CFDA degene zijn die wordt gestraft? Een heel dorp is al gedurende zoveel jaren producten aan het vervalsen. Kunnen we nog steeds vertrouwen in dit instituut? ' zei een commentator op de Weibo pagina van de CFDA. "Hoeveel mensen zijn vergiftigd door deze nep-producten? Kruiden beïnvloeden zo veel levens, dit is geen spel!" zegt een andere gebruiker.China’s voedselwaakhond, CFDA, zegt in zijn verklaring dat hij het probleem van de productie van valse voedselkruiden grondig zou corrigeren en dat de resultaten van het onderzoek tijdig aan het publiek zullen worden gepresenteerd.In 2014 bleek dat de Shanghai Husi Food Company, een vlees leverancier van fastfoodketens McDonalds en KFC in China, oud vlees gewoon aan het herverpakken was. Het jaar daarop hebben de autoriteiten meer dan 100.000 ton gesmokkeld vlees in beslag genomen, een deel van het vlees was meer dan 40 jaar oud.De vorige maand hebben Chinese media gemeld dat voedselleveranciers in de noordwestelijke stad Shanxi paddestoelen met gevaarlijke chemicaliën behandelden zodat ze er witter en frisser uitzagen.