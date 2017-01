Het Internationaal Monetair Fonds heeft gewaarschuwd dat de inflatie in Venezuela dit jaar zal stijgen tot 1.600%. (Foto: Reuters)





Tot nu toe had het hoogste biljet van het land, 100-bolivar, een waarde van drie Amerikaanse dollarcenten (US$0,03) op de zwarte markt. De nieuwe biljetten moeten de transacties makkelijker maken voor Venezolanen, die tassen of zakken ter grootte van grote boeken vol met geld nodig hebben om te betalen voor de basisbenodigdheden.Het nieuwe 20.000 bolivar biljet is echter nog steeds minder dan US$ 6 waard op de zwarte markt. Venezolanen gaan vaak naar de zwarte markt als ze niet in staat zijn de dollars tegen de officiële koers te kopen. Gisteren, maandag, begonnen zich rijen bij de banken en geldautomaten te vormen voor de nieuwe biljetten. "Ik denk dat het meer van hetzelfde is", zegt een man in Caracas. "Wat we effectief doen is meer geld op straat zetten, het aantrekken van meer inflatie."President Nicolas Maduro heeft in december bekendgemaakt dat de regering het 100-bolivar biljet zou schrappen om smokkel te voorkomen. Hij legde uit dat het doel was om bendes die de Venezolaanse munt in het buitenland hamsterden, te bestrijden. De bendes heeft hij beschreven als onderdeel van de "economische oorlog" die tegen zijn regering wordt gevoerd.Na de aankondiging kregen Venezolanen slechts 72 uur om hun 100-bolivar biljetten te storten op de bank of deze in te ruilen, wat heeft geleid tot lange rijen bij banken. De actie heeft ook geleid tot protesten en plunderingen in delen van het land waarbij winkels zijn aangevallen en wegen werden geblokkeerd.De deadline is een aantal keer uitgesteld. De uiterste datum voor de intrekking van het 100-bolivar biljet is nu 20 februari.