Gedurende de campagne naar de presidentsverkiezing van 8 november 2016 toe, heeft de presidentskandidaat, thans de president elect Donald Trump op diverse momenten de uitspraak gedaan; ‘we want our country back’. De vraag die bij mij rees en nog steeds rijst, bij het horen van deze oproep of beter gezegd kreet, is wie door Donald Trump concreet bedoeld wordt met ‘our’. Voor mensen als Kayleigh Mc.Enany en Jeffrey Lord, twee oerconservatieve Trump supporters, zou Donald Trump hiermee bedoelen alle Amerikanen met de dejure status als Amerikaan.Ik mag gelijk opmerken dat deze twee supporters van Donald Trump alles recht trachten te trekken wat hij krom getrokken heeft. Dus waarschuw ik u om geen serieusheid te verbinden aan uitspraken van deze twee personen als het gaat om uitspraken en handeling van Donald Trump. Ik heb de ondertoon en body language van Trump bij het doen van de onderhavige uitspraak wel kunnen begrijpen. Hij bedoelt duidelijk dat het land aan de ‘Witteman’ toebehoort. Om die super etnische oriëntatie enigszins te verbloemen, deed hij voorkomen dat hij met zijn uitspraak de Republikeinen bedoelde.Hij heeft onomwonden verklaard onder ander tegen Blacks en Latino's immigranten te zijn. In zijn propaganda heeft hij ook het witnationalisme proberen aan te wakkeren, hetgeen hem redelijk gelukt is. Zie hier de reden waarom hij in enkele zogenoemde Blue States als Michigan, Ohio, ondanks zijn dubieuze trackrecord, heeft kunnen winnen van Hillary Clinton. Gelukkig hebben de Amerikanen bij meerderheid (popular vote) de zijde van de Democraten gekozen. Bij de doorslaggevende vote (electoral vote) zegevierde Donald Trump. Deze man die meer dan zeventig rechtszaken aan zijn broek had/heeft, zal op 20 januari het machtigste land ter wereld voor de komende 4 jaren leiden.Ik voorspel, uitgaande van het zigzaggend denken en handelen van deze komende president van de United States, geen stabiele sociaaleconomische ontwikkeling in dat land, met de eventuele negatieve gevolgen voor de wereldeconomie ten gevolge.Wanneer is het gevoel ontstaan dat men het land kwijt geraakt was?Een groot deel van de ‘Witteman’, voornamelijk aanhangers van de Republikeinse partij, heeft het vanaf dag één, niet kunnen aanvaarden of verkroppen dat Obama president van United States werd in 2008. Men heeft mijns inziens ten onrechte op basis van de huidskleur, Barack Obama gezien of gebrandmerkt als de eerste zwarte president van de USA. Deze, mijns inziens negatieve geladen associatie heeft echter ook zijn positieve kanten gehad, want de ‘Zwarten’ hebben in 2008 en 2012 massaal gestemd op Barack Obama die van Ierse (moederskant) en Keniaanse (vaderskant) afkomst is.De United States, althans de diverse Engelse koloniën, die zich verenigd hebben in het huidige Amerika (USA), zijn evenals de overige landen (ex-kolonies) gevormd volgens wat in de geschiedenis bekend staat als het Volksplantingsmodel. Alleen de Indianen zijn niet door de koloniale machten als arbeiders of slaven naar de nieuwe wereld gebracht. Verder is bekend dat de immigratie uit vele landen van Europa en daarbuiten heeft plaatsgevonden. Het is zelf bekend dat twee Amerikaanse presidenten van Nederlandse Afkomst waren. Deze waren respectievelijk de presidenten Martin Van Buren (8e) en Franklin Roosevelt (32ste).De president Martin Van Buren sprak thuis, dus in het gezin zijn moedertaal, het Nederlands. Aan de hand van deze voorbeelden weerleg ik het dwaze idee van Donald Trump en zijn witte aanhangers, dat USA aan de ‘Witteman’ behoort. Ik moet echter stellen dat Donald Trump de vertolker is van wat leeft bij delen van de witte Amerikanen, met name de republikeinen. Dus ligt het vraagstuk dieper dan gedacht wordt. Ik hoef niet te refereren aan de strijd die Afro Amerikanen onder leiding van onder ander Martin Luther King geleverd is voor menswaardige en gelijke behandeling van de zwarten in Amerika. Dat men vanaf dag een de Obama administratie geboycot heeft, heeft zijn oorsprong in de opvatting zoals die straks summier is aangegeven. De pogingen van de Republikeinen, lees de Donald Trump administratie, alles zal doen om de legacy van Obama te bagatelliseren of zelf ongedaan maken, zal prioritair gesteld worden. Neem maar als voorbeeld de zogenoemde Obamacare, die aan meer dan 20 miljoen Amerikanen ziektekosten verzekering biedt. Men doet alles eraan om deze ziektekostenregeling ongedaan te maken zonder een alternatief plan ter zake te hebben.In elk geval constateer ik dat er nog steeds mensen in USA zijn die duidelijk segregatie propageren. De opleving van de Ku klux Klan beweging spreekt boekdelen. De president elect heeft zoals bekend is publiekelijk afstand genomen van deze beweging. Hij kan echter niet ontkennen dat door zijn populistische politieke handeling het klimaat gecreëerd is voor de opleving van de Ku klux Klan beweging. Deze beweging huldigt het idee dat Amerika van de 'Witteman' is. Ik heb reeds aangegeven dat dit idee een grote en dwaze denkfout is, die slechts kan voortspruiten uit een bekrompen en ziekelijk brein. In elk geval is het een harde werkelijkheid dat Amerika een onzekere sociaaleconomische en politieke toekomst tegemoet gaat, nationaal en internationaal met inauguratie van Donald Trump als president op vrijdag 20 januari 2017. Het lijkt a priori niet erop dat Donald Trump een goede brug zal slaan tussen groepen in het huidige zichtbaar verdeeld Amerika.