Door ouderdom heeft de waterzuiveringsinstallatie het begeven vrijdag. Hierdoor krijgen de mensen van Wageningen vuil drinkwater uit de leidingen. Nadat de installatie vernieuwd is, zullen de leidingen weer schoongemaakt worden, deelt Oosterling mee aan Starnieuws.De SWM heeft het station overgenomen van de Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. "Wij zijn gelukkig in staat om snel het probleem te verhelpen. Ik verwacht dat vandaag het grootste deel al in orde zal zijn, waardoor woensdag de mensen weer veilig drinkwater hebben," garandeert Oosterling.