VHP-voorzitter Chan Santokhi krijgt het eindverslag van de Agrarische Raad overhandigd door voorzitter Prahlad Sewdien. (Foto: René Gompers)





De VHP-leider wees er op dat de bevolking straks de schouders er onder moet zetten. "Daarom hebben wij op onze jaarafsluiting het thema van de VHP voor 2017 gelanceerd:. Dit thema is de strijd tegen het stopzetten van de sociaaleconomische en politieke crisis waarin ons land zich nu bevindt."Santokhi vindt het niet fair dat alleen de burgers opdraaien voor de ellende die veroorzaakt is. "Alle corruptiezaken en alle verdwenen gelden moeten worden uitgezocht en opgespoord. We hebben de personen en expertise om dat te doen. Wij hebben de internationale contacten om dat te doen. En het allerbelangrijkste, we hebben het recht aan onze kant. Het kan niet zo zijn dat u en ik opdraaien voor oplossingen en dat zij die de ellende hebben veroorzaakt, gaan rentenieren van ons gestolen geld. Dat a no kan, na hoi sake”.Santokhi haalde ook aan de conflictsituatie tussen de regering en de vakbonden. "Als samenleving worden wij weer eens geconfronteerd met onze onderlinge verdeeldheid en het tegen elkaar uitgespeeld worden als burgers van dit land. Dit keer niet door de kolonisator. Het gevaar komt niet van buiten. De positie van de stakende leerkrachten had sterker kunnen zijn, als er onderlinge eenheid en partnerschap was geweest. Dan was er allang een oplossing gevonden. Maar, het is nog niet te laat," meent de politicus.